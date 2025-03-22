من لبنان.. إسرائيل تزعم اعتراض صواريخ!

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض، صباح اليوم السبت، ثلاث قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة المطلة الحدودية شمال إسرائيل.



وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم اعتراض جميع الصواريخ بواسطة أنظمة الدفاع الجوي دون أن ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.



وكانت صفارات الإنذار قد دوّت في بلدة المطلة خلال الهجوم الصاروخي.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل الإنذارات في المطلة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الأضرار المحتملة أو الوضع الأمني في المنطقة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "إطلاق القذائف من لبنان هو الأول منذ 3 أشهر ويشكّل انتهاكاً خطيراً من "حزب الله"".