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"الأخبار": توافقات بلدية في المتن الشمالي

22
MARCH
2025
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كتبت "الأخبار":

بدأت معالم المعركة البلدية تتكشّف في عدد من بلدات المتن الشمالي ولا سيما الأساسية منها. وكان لافتاً اتفاق كل الأحزاب على دعم رئيسَي بلديتَي الدكوانة أنطوان شختورة وسن الفيل نبيل كحالة المحسوبيْن على النائب الراحل ميشال المر. ورغم أن كحالة يواجه دعاوى قضائية، فقد غضّت القوى المسيحية النظر عن ذلك لاعتبارات تتعلق بالانتخابات النيابية. وعلى المنوال نفسه، يسعى رئيس بلدية أنطلياس إيلي بو جودة أيضاً إلى تأمين إجماع عابر للأحزاب حوله، رغم مواجهته ملفات هدر وتلاعب بالتخطيطات والتعدي على الأملاك العامة.

وينسحب توافق الكتائب مع «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر على جورج زرد أبو جودة لرئاسة بلدية جلّ الديب، كما يوجد اتفاق مع الطاشناق على الإبقاء على رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان، إضافة إلى اتفاق مبدئي بين «القوات» والكتائب على الإبقاء على رئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد، بينما لم يحسم التيار الوطني الحر وآل المر موقفهما بعد.

أما في بسكنتا، فقد تعثّر التوافق بين «القوات» والتيار الوطني والحزب السوري القومي الاجتماعي وآل المر على ترشيح رجل الأعمال طوني الهراوي لرئاسة البلدية، بسبب معارضة بعض العائلات التي أعلنت انضمامها إلى جبهة المرشح طانيوس غانم المدعوم من حزب الكتائب.

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