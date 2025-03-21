بعد صراع طويل مع المرض... الإعلاميّة هدى شديد تفارق الحياة!

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رحلت الإعلامية هدى شديد بعد صراع طويل مع مرض السرطان، مخلفة وراءها فراغًا عميقًا في عالم الإعلام. هي صاحبة المسيرة الاعلامية والصحافية التي امتدت لأكثر من 30 عاماً عرفت ببراعتها في تقديم البرامج الحوارية والسياسية. بدأت مسيرتها بالتغطية الاعلامية على شاشة الـlbci وعرفت وقتها بمراسلة القصر الجمهوري كما قدمت العديد من البرامج الحوارية والسياسية. يشار الى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون كانا قد كرما الاعلامية هدى شديد مؤخراً في القصر الجمهوري وجاء تكريم شديد التي لم تعرف معنى الاستسلام إن في عملها أو في مواجهة تحديات الحياة، مسطّرة قصة كفاح تروى في صراعها مع المرض وتحدي الالم بايمان، اعترافا بتفانيها المهني وتمسكها بمواصلة العطاء والتضحية.