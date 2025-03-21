رئيس لجنة التغير المناخي في جمعية HEAD شارك في مؤتمر "الإنسان والنحل" في موسكو

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شارك رئيس لجنة التغير المناخي في جمعية HEAD "إنسان البيئية للتنمية" الدكتور داني العبيد، في مؤتمر "الإنسان والنحل" الذي عُقد في موسكو، وقدم محاضرة حول واقع قطاع تربية النحل في لبنان والتغيرات المطلوبة في ظل التغير المناخي.

واشارت الجمعية في بيان الى ان "المؤتمر حضور ممثلين عن 35 دولة، مما أتاح نقاشات دولية قيّمة حول تربية النحل والتحديات البيئية، وكان ناجحًا بكل المقاييس، حيث شهد تفاعلًا كبيرًا بين المشاركين والمضيفين الروس، الذين استقبلوا الضيوف بحفاوة، وأعدّوا المؤتمر بدقة، واهتموا بجميع التفاصيل لضمان نجاحه".