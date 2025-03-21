هيكل: نعمل على بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي ومواصلة تطبيق الـ1701

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عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعا استثنائيا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، تناول فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل المرحلة الراهنة.

وأكد العماد هيكل أن "تسلّمه قيادة الجيش دليل ثقة كبيرة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومن مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "هذه الثقة تترافق مع مسؤولية كبيرة بالنظر إلى التحديات والأخطار التي يواجهها لبنان والمنطقة".

كما أشار إلى أن "المؤسسة العسكرية بقيت على مدى المراحل الماضية، بما فيها من صعوبات، مؤسسة متماسكة مبنية على الثوابت والمبادئ الوطنية، والضامنة لأمن لبنان"، مشيرا إلى "أهمية الجهود التي تبذلها العناصر كافة، ضباطا ورتباء وأفرادا، وتضحيات الشهداء والجرحى، في تعزيز قوة الجيش ونيله ثقة اللبنانيين".

كذلك، اعتبر أن "نجاح الجيش خلال السنوات السابقة يثبت صوابية أدائه الوطني، وأن القيادة ستعمل في المرحلة المقبلة على تأمين الاستمرارية معتمدة معايير الكفاءة والشفافية".

وفي هذا السياق، توجه قائد الجيش إلى الضباط بالقول: "أعدكم بأن يبقى الجيش على قدر التحديات، وأن يعمل على بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ومواصلة تطبيق القرار 1701، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، ومواجهة الاعتداءات والخروق المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي. أولويتنا هي ضمان السلم الأهلي في مختلف المناطق اللبنانية، والحفاظ على الأداء الاحترافي للجيش، إلى جانب مراقبة الحدود وضبطها. سنحافظ على الجهوزية القصوى ولن نتهاون مع أي تعرض للمؤسسة".



بعدها، تطرق قائد الجيش إلى مسألة حقوق العسكريين، وقال: "سأعمل بكل طاقتي لدعم حقوق العسكريين: العسكريون في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون، وكذلك عائلات الشهداء بما يليق بتضحياتهم".

وشكر لـ"رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده جهوده المبذولة خلال تسلُمه أمانة القيادة"، مؤكدا أن "المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الوعي والاستعداد الكامل للتضحية في سبيل لبنان"، لافتا إلى أن "الجيش جاهز للقيام بدوره مهما بلغت الصعوبات".