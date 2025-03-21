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بري: المغتربون شركاء أساسيون في الانتخابات النيابية

21
MARCH
2025
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استقبل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين برئاسة ربيع الأمين، وبحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، وناقش اللقاء عدة قضايا محورية تتعلق بحقوق المودعين المغتربين، وكذلك ضرورة مشاركة الإغتراب اللبناني في الانتخابات النيابية.

خلال اللقاء، قدّم الوفد لرئيس المجلس رؤيته وبرامج عمله، وأبرز مطالبه التي تتضمن الحفاظ على حقوق المودعين المغتربين والمشاركة الفعالة لهم في الانتخابات النيابية، استناداً إلى حق أي لبناني في المغترب أن يشارك في اختيار ممثليه في البرلمان، بما يشمل جميع الـ128 نائباً.

وفي هذا الصدد، شدّد بري على أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع الدول العربية الشقيقة، مذكراً بما يتمتع به لبنان من سمعة كبيرة في مجال "صناعة الإنسان"، مشيراً إلى أن اللبنانيين في المغترب برعوا في كافة الاختصاصات وأسهموا بشكل كبير في بناء المجتمعات التي ينتمون إليها. 


وقال بري: "هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع، وهي أن لبنان لم يشتهر بأي صناعة إلا بصناعة واحدة هي صناعة الإنسان. هذا الإنسان الذي أبدع في شتى الاختصاصات، وأسهم في نهوض المجتمعات والدول التي انتشروا فيها في كافة أنحاء العالم." وأضاف: "المغترب اللبناني، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الإفريقية، يمثل مصدر غنى للبنان. نحن اليوم معنيون أكثر من أي وقت مضى بالعمل على ترسيخ مناخات التعاون، وبناء أفضل العلاقات مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان في مختلف المحن."

وأوضح بري أنه في ضوء الأزمات التي يمر بها لبنان، فإن الدول العربية قد أبدت استعداداً تاماً للمساهمة في إعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجدداً، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الاستراتيجية ستكون مفتاحاً لاستعادة الاستقرار في لبنان.

وفيما يخص حقوق المودعين، أكد رئيس مجلس النواب على موقفه الثابت منذ بداية الأزمة، حيث قال: "منذ بداية هذه الأزمة، قلت إن الودائع مقدسة، واليوم أؤكد مجدداً أن ما من شيء تتفق عليه القوى السياسية، وخاصة النواب الـ128، كما يجمعون على قضية حق المودعين في استعادة ودائعهم كاملة."

في سياق آخر، شدد بري على أهمية أن يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الإغتراب اللبناني في أن يكون شريكاً في اختيار النواب الـ128. وأضاف أنه من الضروري أن يضمن القانون مشاركة المغتربين في التصويت، بما يعكس التفاعل الدائم بين اللبنانيين في الوطن الأم والمغتربين في الخارج.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت سابقًا عن إجراءات عدة لمساعدة المودعين في ظل الأزمة المالية العميقة التي يمر بها لبنان، التي بدأت منذ عام 2019، بينما يُعتبر موضوع حقوق المغتربين والمودعين من أولويات النقاشات الجارية في الأوساط السياسية والاقتصادية اللبنانية.

وكان الرئيس بري قد عرض الأوضاع العامة لا سيما المالية والإقتصادية منها خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس قائد الجيش العماد رودولف هيكل في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كقائد للجيش، الزيارة كانت أيضاً مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة لاسيما الامنية والميدانية.

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