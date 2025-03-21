عطلة في هذه الأيام..!

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أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، اليوم الجمعة، مذكرة تقضي بالتعطيل لمدة ثلاثة أيام في جميع مدارس التعليم الرسمي والخاص، بدءًا من صباح الاثنين وحتى مساء الأربعاء 2 نيسان، وذلك بمناسبة عيد الفطر.



وكانت قد أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، في وقت سابق، مذكرتين حددت فيهما مواعيد العطل المدرسية الرسمية بمناسبة عيد بشارة السيدة العذراء وعيد الفطر المبارك.



وجاء في المذكرة الأولى أنه سيتم إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في دوامي قبل الظهر وبعده يوم الثلاثاء 25 آذار 2025، وذلك استنادًا إلى القوانين والمراسيم الرسمية ذات الصلة.

وأكدت كرامي أن هذه المناسبة تشكل محطة وطنية جامعة، متمنية للعاملين في القطاع التربوي دوام النجاح ومقدرة جهودهم في أداء دورهم التربوي.



أما المذكرة الثانية، فقد نصّت على إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة في دوامي قبل الظهر وبعده بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك وفق المراسيم والقوانين التي تحدد العطل المدرسية الرسمية.



وشددت كرامي على أهمية هذه المناسبات في تعزيز قيم التآخي والتضامن بين مكونات المجتمع، متمنية للجميع أعيادًا مباركة.