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"الأكبر في أوروبا".. حريق يشلّ مطار هيثرو!

21
MARCH
2025
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أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو في لندن، اليوم الجمعة، عن إغلاق المطار الأكبر في أوروبا إثر اندلاع حريق في محطة كهرباء فرعية تزوده بالطاقة، ما تسبب في انقطاع كبير للتيار الكهربائي.

وذكرت شركة "هيثرو إيربورت هولدينغز" في بيان أن المطار سيظل مغلقًا حتى الساعة 23:59 بالتوقيتين المحلي والعالمي من اليوم 21 آذار، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين.

وحذرت إدارة المطار المسافرين من التوجه إليه حتى إشعار آخر، متوقعة اضطرابات كبيرة في الأيام المقبلة. كما أفادت "سكاي نيوز" بأن الموقع الإلكتروني للمطار متوقف حاليًا، ما صعّب على المسافرين الحصول على المعلومات.

اندلع الحريق في محطة كهرباء فرعية بمنطقة هايز، على بعد نحو 1.5 ميل من المطار، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل. وأرسلت فرقة إطفاء لندن (LFB) 10 سيارات إطفاء ونحو 70 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي شبّ في أحد المحولات الكهربائية داخل المحطة. وحتى الآن، لا يزال سبب الحريق مجهولًا.

وتم إجلاء 150 شخصًا من محيط الحادث، مع فرض طوق أمني بطول 200 متر لضمان السلامة.

ويعد مطار هيثرو من أكثر المطارات ازدحامًا عالميًا، حيث سجل العام الماضي 83.9 مليون مسافر، بمعدل إقلاع أو هبوط طائرة كل 45 ثانية.

 

 

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