عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 آذار 2025

الأخبار: وقائع اجتماعيْن عربيَّيْن في الرياض والدوحة حول فلسطين وإيران
"التغييريون " محبطون: سلام خضع باكرًا
إزاحة خالد حمود: نهاية "شعبة المعلومات"؟
جيش العدو... تكرار غزو غزة
الديار: لبنان في مهب التصعيد الأميركي ــ الإسرائيلي: تكثيف الضغوط
النار تحت الرماد شرقا وحزب الله يدعو للالتفاف حول الجيش
إقرار آلية التعيينات ولا توافق على الحاكم..عون: ننتصر معًا
النهار: إقرار آلية التعيينات يطلق الالتزامات الإصلاحية... عون: شرعية أي سلطة في لبنان أن نكون معاً
الجمهورية: لبنان بين ماكرون وبن سلمان
عون: بوحدتنا نستعيد حقوقنا
اللواء: الدولة تُسابق الضغوطات بالإنجازات.. وماكرون وبن سلمان يؤكدان على سيادة لبنان
إقرار آلية المبادئ الـ 9 لإدارة حديثة.. وعون يؤكد: لن نسمح بالدمار مجدداً
البناء: مجازر أميركية جديدة في اليمن وغزة وصواريخ المقاومة تلتقي في سماء تل أبيب / تركيا نحو الصدام الكبير بين المعارضة والنظام على خلفيّة اعتقال إمام اوغلو / عون في إفطار بعبدا: بوحدتنا نواجه كل احتلال وعدوان… نقاوم معاً وننتصر معاً
?l'orient le jour: Tête de la BDL : vers un bras de fer Aoun/Salam
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الحكومة الإسرائيلية تصوت بالإجماع على إقالة رئيس «الشاباك» رونين بار
الأنباء الكويتية: حرص «رئاسي» على توفير فرص متساوية للمرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان
الحكومة تواجه طلبات غربية بضرورة احتكار الدولة للسلاح