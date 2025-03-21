عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 آذار 2025

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الأخبار: وقائع اجتماعيْن عربيَّيْن في الرياض والدوحة حول فلسطين وإيران

"التغييريون " محبطون: سلام خضع باكرًا

إزاحة خالد حمود: نهاية "شعبة المعلومات"؟

جيش العدو... تكرار غزو غزة



الديار: لبنان في مهب التصعيد الأميركي ــ الإسرائيلي: تكثيف الضغوط

النار تحت الرماد شرقا وحزب الله يدعو للالتفاف حول الجيش

إقرار آلية التعيينات ولا توافق على الحاكم..عون: ننتصر معًا



النهار: إقرار آلية التعيينات يطلق الالتزامات الإصلاحية... عون: شرعية أي سلطة في لبنان أن نكون معاً



الجمهورية: لبنان بين ماكرون وبن سلمان

عون: بوحدتنا نستعيد حقوقنا

اللواء: الدولة تُسابق الضغوطات بالإنجازات.. وماكرون وبن سلمان يؤكدان على سيادة لبنان

إقرار آلية المبادئ الـ 9 لإدارة حديثة.. وعون يؤكد: لن نسمح بالدمار مجدداً



البناء: مجازر أميركية جديدة في اليمن وغزة وصواريخ المقاومة تلتقي في سماء تل أبيب / تركيا نحو الصدام الكبير بين المعارضة والنظام على خلفيّة اعتقال إمام اوغلو / عون في إفطار بعبدا: بوحدتنا نواجه كل احتلال وعدوان… نقاوم معاً وننتصر معاً

?l'orient le jour: Tête de la BDL : vers un bras de fer Aoun/Salam



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الشرق الأوسط السعودية: الحكومة الإسرائيلية تصوت بالإجماع على إقالة رئيس «الشاباك» رونين بار



الأنباء الكويتية: حرص «رئاسي» على توفير فرص متساوية للمرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان

الحكومة تواجه طلبات غربية بضرورة احتكار الدولة للسلاح