الأنباء الكوييتة: الحدود الشمالية- الشرقية: احتمالات بقاء الخرق واردة

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الأنباء الكويتية: نجحت المساعي في نزع فتيل التفجير على الحدود الشمالية الشرقية للبنان مع سورية من خلال انتشار الجيش اللبناني في البلدات الحدودية التي شهدت مواجهات، وإقفال عدد من المعابر غير الشرعية التي تستخدم للتهريب من الخارجين على القانون على طرفي الحدود، إلى سحب السلاح من بعض المجموعات، رغم احتجاجات أصحاب المصالح والمصطادين في «المياه العكرة».

ونفذ الجيش إجراءاته الحاسمة وسط إصرار من الدولة على وضع حد للتفلت ومنع معابر التهريب، بمواكبة ومتابعة من اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر، وان كانت الحلول ليست نهائية واحتمالات بقاء الخرق واردة.

واذا كانت اللجنة الوزارية المعنية نجحت شمالا في تهدئة الوضع، فإن الحلحلة المطلوبة لمعالجة وضع الحدود جنوبا لا تزال موضع أخذ ورد، وسط حديث عن مهل زمنية مطلوبة من لبنان لتحقيق ذلك.

وليس سرا ان الحكومة اللبنانية تواجه طلبات غربية لا تحيد عن ضرورة احتكار الدولة للسلاح، ونزع كل سلاح غير شرعي، إلى حث أميركي على تفاوض مع إسرائيل للوصول إلى حل شامل للنقاط الحدودية.