"سحرٌ وشعوذة".. "الأمن" يعمّم صورة مطلوب!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة لمشتبه به يقوم بأعمال احتيالية (سحر وشعوذة) في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.لــذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين يعرفون عنه شيئاً أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 901203-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكِتمان، وفقاً للقانون