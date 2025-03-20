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بعد اتهام وزير الخارجية الحزب بالتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار.. الموسوي يردّ!

20
MARCH
2025
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رداً على إصرار وزير الخارجية اللبنانية باتهام حزب الله بالتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار مقابل العدو ‌‏الإسرائيلي أدلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، النائب الدكتور ‌‏إبراهيم الموسوي بالتصريح التالي:‏

ليست المرة الأولى التي ينبري فيها وزير الخارجية لكيل الاتهامات وترويج الافتراءات بحق حزب الله في ‏ظلّ ‏استمرار تمادي العدو المحتل في تغوله ضدّ لبنان واللبنانيين من خلال تسعير جرائمه وانتهاكاته ‏اليومية للسيادة ‏وقتلاً للبنانيين في خرق مستمر وفاضح للقرار الدولي ١٧٠١ وورقة الإجراءات التنفيذية ‏المنبثقة عنه.‏

كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان بأن يقوم بالحد الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو، ‌‏باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته القيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف ‏إطلاق ‏النار، ولكنه ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام حزب الله بالتنصل من وقف إطلاق النار في موقف ‏خطير جداً ينقلب ‏على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصك براءة ‏مفتوح للمضي في إجرامه.‏

إن حزب الله ملتزم بما التزمت به الحكومة اللبنانية بموجبات القرار ١٧.١ وورقة الإجراءات التنفيذية، ‏ومن ‏أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية ‌‎وسياسات الحكومة التي عليها أن ‏تبادر إلى ‏تصحيح تصريحات هذا الوزير كونها تشوه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية. ‏

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