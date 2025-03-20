أردني يحاول تهريب مخدّرات إلى إحدى الدول العربية في مطار بيروت!

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صـدر عـن المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 19-03-2025، تمكّنت عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة، من إحباط عمليّة تهريب حوالي /4/ كلغ من حبوب الكبتاغون إلى إحدى الدول العربية، كانت مغلّفة في أكياس نايلون شفّافة، وموضّبة بطريقة احترافية داخل حقيبة سفر عائدة لمُسافر، ويدعى:

– م. ه. (مواليد عام 1979، أردني)

أودع الموقوف والمضبوطات فصيلة الضّابطة العدليّة والإداريّة في المطار، للتوسّع بالتّحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.