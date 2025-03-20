الجمهورية: حزب الله إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة للقيام بأي عدوان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

جاء تأكيد مطلعين على أجواء «حزب الله» في الثنائي، رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، بأنّ «إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة للقيام بأي عدوان» إلّا أنه قلّل من احتمال تمدّد التصعيد الإسرائيلي من غزة إلى لبنان، فالحزب لا يبدو أنّه في وارد الإنجرار إلى التصعيد، وقراره ألّا يتجاوز الدولة اللبنانية التي هي المسؤولة وأخذت على عاتقها التحرّك السياسي والديبلوماسي.

وأمّا الأهم فهو أنّ «إسرائيل التي تبدو وكأنّها تتحرّك بكامل حرّيتها في غزة برعاية مباشرة من الولايات المتحدة، قد لا تتمكن من ذلك على جبهة لبنان، خصوصاً أنّ «حزب الله» ما زال يملك من القدرات من حيث القدرة والتأثير من النوع الذي يُهدِّد العمق الإسرائيلي».