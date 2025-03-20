عناوين الصحف ليوم الخميس 20 آذار 2025

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الأخبار: أميركا تهدد لبنان: التطبيع أم الحرب!

غزة: العدو يجدد حرب التهجير

الديار: شروط أميركية وتحذير لـ«الترويكا»... اسبوعان للتجاوب والا!

تهجُّم على الجيش اللبناني لضبطه الوضع في الهرمل

النهار: الجيش بقاعاً: تعقيدات و"تخوين"!

اللواء: ترحيب بقاعي بانتشار الجيش.. والبدء بإغلاق معابر التهريب

عون: لبنان مصرّ على إنهاء احتلال النقاط الخمس واستعادة الأسرى.. وسلام يؤكد على ملاحقة المهربين



البناء: التصعيد الأميركي الإسرائيلي على اليمن وغزة يواجه بالصمود ويستنهض العالم / انفجار الوضع في تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية اسطنبول وتظاهرات تعمّ المدن / تفاؤل بقاعيّ بانتشار الجيش وتصدّيه للاعتداءات… والجنوبيون يأملون المثل

الجمهورية: إجراءات حكومية عاجلة لضبط الحدود

الجيش يدخل "حوش السيد"



?l'orient le jour: Le Liban est-il menacé d’une nouvelle guerre



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: عشرات القتلى والجرحى فجراً في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الأنباء الكويتية: الحملة على كريم سعيد لحاكمية مصرف لبنان تستهدف خيارات رئيس البلاد وتؤثر على أخرى مرتقبة

مرجع لـ «الأنباء»: تحذيرات أميركية ببتّ حصر السلاح بيد الدولة.. و«جبيل» تشهد مواجهة بلدية أولى منذ 2010