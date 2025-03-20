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أسرار الصحف ليوم الخميس 20 آذار 2025

20
MARCH
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تتابع المؤسسات الدبلوماسية والأمنية في أوروبا التطورات التركية التي رافقت واعقبت اعتقال رئيس بلدية اسطنبول وأحد زعماء المعارضة أكرم إمام أوغلو خصوصاً ما شهدته شوارع المدن الكبرى من تظاهرات حاشدة للمعارضة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإيقاف عمل شبكات التواصل الاجتماعي وإعلان حظر التجوّل في عدة مدن. وتسعى المؤسسات الأوروبية إلى تكوين صورة تقدير موقف حول اتجاه الأحداث التركية ومعرفة حجم تأثير المشهد السوريّ على إيقاعها خصوصاً لجهة تصاعد خطاب التطرف الطائفي العثماني الفاشي في مواجهة المكوّنات الأخرى أو لجهة حالة التضامن الواسعة مع الساحل السوريّ بين علويي تركيا الذين يمثلون أكثر من ربع سكان تركيا ويشكلون قاعدة التيارات العلمانيّة المعارضة وقاعدة الجيش الرئيسيّة.

كواليس

توقّع خبراء أمنيون أن تضع حكومة بنيامين نتنياهو بمساعدة أميركية إطاراً تفاوضياً جديداً للسير باتفاق وقف إطلاق النار في غزة يربط الانسحاب الإسرائيلي ووقف الحرب بصيغة تتيح ما وفره الاتفاق مع لبنان سواء لجهة إبعاد المقاومة عن خط التماس. وهنا يجري التداول بطلب انسحاب قوات المقاومة إلى جنوب خط نتساريم والسعي إلى احتفاظ جيش الاحتلال بحق العمل تحت شعار الدفاع عن النفس أسوة بما جرى ويجري في تطبيق اتفاق لبنان.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تراجعت حركة الطامحين لمراكز عليا في الدولة على المرجعيات السياسية، كما كان الأمر معتاداً، وينتظر غالبية هؤلاء ولادة آلية التعيينات كما ستصدر عن مجلس الوزراء.

 

غمز
تساءلت مصادر مصرفية عن السبب، الذي دفع بمصرف لبناني يقيم في دولة أوروبية عزوفه عن الترشح لحاكمية مصرف لبنان؟

 

همس
كشف دبلوماسي عربي أن عواصم غربية تحاول مدّ جسور أو إحياء جسور قديمة مع دول إفريقية لخرق الحصار الأميركي المفروض عليها..

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