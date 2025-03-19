عواد: لبنان بمجتمعه ونسيجه أمام أخطار عديدة..

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كتب نائب رئيس التيار للشؤون الوطنية ربيع عواد ما يلي :" لبنان بمجتمعه ونسيجه أمام أخطار عديدة، من النازحين السوريين الى اللاجئين الفلسطينيين، وصولاً الى الجنوب والعدو الذي يحتل 5 مناطق في جنوبه إضافةً الى المناطق التي كان يحتلها سابقاً، ليأتي الخطر اليوم من سوريا متمثلاً بما يحصل في الهرمل.



إن السلطة السياسية أمام تحدي كبير في معالجة هذه الأخطار وأهمها معارك الحدود الشرقية. والأجهزة العسكرية والأمنية أمامها مسؤوليات كبيرة، لضبط الحدود وضبط الشارع اللبناني، لأنه إذا وصلت شرارة الفتنة الى الداخل كلنا خاسرون.



لذلك على الدولة مسؤولية كبيرة في حماية اللبنانيين وإسترجاع الأراضي المحتلة."