رئيس الحكومة استقبل وزيرة خارجية ألمانيا: توطيد الاستقرار في لبنان يبدأ من الجنوب

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أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، خلال استقباله، وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك أن "توطيد الاستقرار في لبنان يبدأ من الجنوب".

وحضرت بيربوك على رأس وفد، ضم: النائب أرمن لاشيه، سفير ألمانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريلد، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الألمانية توبيا تانكل، الناطقة باسم الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور، وكليمنس شور من مكتب وزيرة الخارجية.

وأشار إلى أن "تحقيق الاستقرار يتطلب دعم لبنان في المجالات المختلفة، لا سيما في ملف إعادة الإعمار، وفي القطاعات الاقتصادية، خصوصاً أن الحكومة استأنفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ووضعت خطة شاملة للإصلاح، والتزمت الإصلاح في بيانها الوزاري، كحاجة وضرورة وطنيتين".

واعتبر سلام أن "هناك فرصة جدية في سوريا بنتيجة التغيير الذي حصل"، مطالبا "ألمانيا بالمساعدة على توفير المتطلبات اللازمة لإعادة النازحين السوريين بما يتطابق مع شروط عودتهم الكريمة والمستدامة".

ومن جهتها، أكدت بيربوك "استمرار دعم بلادها للبنان في هذه المرحلة، عبر مشاريع اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى استمرار دعم الجيش اللبناني ومن خلال المشاركة في قوات اليونيفيل".