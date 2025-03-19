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اللبنانية الاولى زارت "مؤسسات الدكتور محمد خالد": من قست عليهم ظروف الحياة وجدوا في هذه المؤسسات العون والرعاية

19
MARCH
2025
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زارت اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون قبل ظهر اليوم، "مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية" في محلة الاوزاعي، حيث كان في استقبالها رئيس مجلس عمدة المؤسسات الدكتور وسيم شفيق الوزان واعضاء المجلس.

وبعد جلسة تعارف في قاعة مجلس العمدة، جالت السيدة عون في المستشفى التابع للمؤسسات ودار الطفولة والمدرسة حيث تسلمت لوحة فنية رسمها اطفال المؤسسات . ثم انتقل الجميع الى مركز القُصار حيث تتم العناية بالاطفال المصابين بشلل دماغي واطلعت السيدة عون على مجريات صف تربوي خاص بالاطفال.

ثم زرعت اللبنانية الاولى شجرة زيتون في حديقة المركز، لتنتقل بعد ذلك الى الطابق الثالث من المستشفى حيث مركز العلاج الفيزيائي، ثم كانت لها جولة في غرفة المرضى وصولاً الى قاعة الاحتفالات حيث القت رئيسة لجنة الصديقات السيدة بديعة الحوت شهاب كلمة رحبت فيها بالسيدة الاولى وعرضت لأبرز نشاطات المؤسسات في الحقول الاجتماعية والتربوية والانسانية.

وتسلمت السيدة عون درعًا تقديرية وهدية رمضانية. ثم دوّنت في السجل الذهبي للمؤسسات الكلمة الآتية: "عندما نزور هذا الصرح الانساني والاجتماعي الكبير، مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، نتوقف بإعجاب وتقدير امام الجهود التي تبذل في سبيل مساعدة من قست عليهم ظروف الحياة، فوجدوا في هذه المؤسسات العون والرعاية لمواجهة مستقبلهم بأمان وسلام وطمأنينة. ليكافئ الرب جهود القيّمين على هذه المؤسسات لاسيما خلال هذا الشهر الفضيل وكل السنوات الآتية".

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