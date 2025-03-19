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تعميم "هام" من "التربية" بشأن الترشيح للامتحانات الرسمية

19
MARCH
2025
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أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، اليوم الأربعاء تعميماً بشأن شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2025 للثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين دوام بعد الظهر والطلبات الحرَّة. وجاء في التعميم:

المستندات المطلوبة للترشيح:

1. إثبات قيد فردي: 

- المرشح اللبناني:
- بيان قيد إفرادي جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، مع صورة عنه.
- في حال تعذر إحضار بيان القيد، يتم قبول أحدث نسخة متوفرة على أن تتم مصادقتها من دائرة النفوس أو مختار المحلة.
- إذا كان المرشح اللبناني من غير المسجلين في سجلات النفوس (مكتوم القيد)، يُطلب منه إفادة مختار مع صورة شمسية وصورة عن الهوية أو بيان القيد للوالد أو الوالدة.

- المرشح غير اللبناني:
- أحد المستندات الصادرة عن الأمن العام اللبناني كما هو وارد في الكتاب رقم 58504/أ ع/و/م ر تاريخ 3/6/2015.
- بطاقة تسجيل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان أو مستند قانوني للإقامة في لبنان للمرشحين السوريين مع صورة عنها.

2. صورتان شمسيتان: مصدقتان من المختار أو مدير المدرسة على أن تكونا مطابقتين للصورة الموجودة على الوثيقة القانونية الرسمية.

شروط تقديم الطلب الحر:

- للشهادة المتوسطة:
- إفادة رسوب أو وثيقة ترشيح للمرشح الراسب.
- من أتمّ الثامنة عشرة من عمره في مطلع السنة التي تجري فيها الامتحانات (مواليد 1/1/2007 وما قبل).

- لشهادة الثانوية العامة:
- إفادة رسوب أو وثيقة ترشيح للمرشح الراسب.
- من أتمّ العشرين من عمره في مطلع السنة التي تجري فيها الامتحانات (مواليد 1/1/2005 وما قبل).
- نسخة مصدقة عن الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها منذ ثلاث سنوات على الأقل، أو وثيقة ترشيح أو إفادة مدرسية تثبت أنه أتم دراسة الصف الرابع متوسط بنجاح.

- شروط إضافية:
- لا يقبل الطلب الحر إلا من صاحب العلاقة مباشرة.
- إضافة قرص مدمج (CD) يحتوي على صورة إثبات القيد الفردي وصورة المرشح.

تعليمات عامة:

1. يجب أن تكون الوثائق الثبوتية واضحة ومطابقة للمستند القانوني.
2. الصورة الشمسية يجب أن تكون ملصقة على الوثائق وتمهر بخاتم السلطة التي صدرت عنها.
3. يُرفض كل طلب ترشيح لا يستوفي الشروط القانونية أو يرد بعد المهلة المحددة.
4. تأكيد المعلومات الشخصية للمرشحين عبر برنامج SIMS أو USB في المدارس غير المربوطة بالإنترنت.

مواعيد قبول الطلبات:

- من 18 آذار ولغاية 2 أيار: تقبل طلبات الترشيح في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة.
- من 15 نيسان ولغاية 2 أيار: تقبل الطلبات الحرة.
- المراكز المعتمدة: تشمل مختلف المناطق التربوية في بيروت، جبل لبنان، الشمال، البقاع، بعلبك، الجنوب، والنبطية.

رسم تقديم الطلبات:
- 40,000 ل.ل. لشهادة الثانوية العامة.
- 20,000 ل.ل. للشهادة المتوسطة.

تمديد مهلة قبول الطلبات لذوي الاحتياجات الخاصة:

تم تمديد مهلة قبول الطلبات لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والحالات المرضية لغاية 31 آذار 2025، ولا يُقبل أي طلب بعد هذه الفترة.

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