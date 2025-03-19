تدابير سير داخل نفق الـ "كوستا برافا"!

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صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

"ستقوم إحدى الشّركات المُتعهّدة بأعمال تمديدات داخل نفق ال”كوستا برافا”- الأوزاعي، حيث سيتمّ تضييق الطّريق داخل النّفق المذكور (على المسلكين ذهابًا وإيابًا) على مرحلتَين، اعتبارًا من السّاعة 21:00 من يوم الأربعاء 19-3-2025، ولغاية السّاعة الخامسة من صباح اليوم التّالي، يوميًّا وحتّى تاريخ 08-04-2025، وفقًا لما يلي:

المرحلة الأولى:

سيبدأ العمل على المسلك الشرقيّ، وسيتمّ إقفال مسرب واحد من المسلك المذكور.

المرحلة الثانية:

بعد الانتهاء من الأعمال على المسلك الشرقيّ، سيتمّ اتّخاذ التّدابير عينها على المسلك الغربي.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".