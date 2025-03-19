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ثلوج على ارتفاع 1000 متر.. انخفاض حاد بدرجات الحرارة!

19
MARCH
2025
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يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي، متمركز شمال غرب تركيا ويقترب تدريجياً، مصحوباً بكتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض حاد وملموس بدرجات الحرارة، مع أمطار متفرقة تشتد غزارتها مساء الأربعاء، وحدوث عواصف رعدية مع تساقط للثلوج، التي تلامس الـ١٠٠٠ متر صباح الجمعة، كما يرافقها رياح ناشطة تصل لحدود الـ٨٥ كلم/س شمال البلاد. ويستمر تأثير المنخفض الجوي حتى يوم الجمعة، حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً.

> الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

- قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، يتحول الطقس تدريجياً بعد الظهر إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات

- انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية

- رياح ناشطة مع غبار في الأجواء، فتصل سرعتها لحدود الـ٨٥ كلم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر

- أمطار موحلة متفرقة، تشتدّ غزارتها مساءً، مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد

- ثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وتلامس ليل الأربعاء/الخميس الـ١٤٠٠ متر، خاصة على المرتفعات الشمالية

الخميس:

- غائم إجمالاً

- استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية

- ضباب كثيف على المرتفعات

- رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ٧٠ كلم/س (ارتفاع الموج ٣ امتار )

- أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً، خاصة في المناطق الشمالية، مترافقة بعواصف رعدية فترة قبل الظهر، تتراجع حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات.

- ثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية

الجمعة:

- غائم جزئياً، وضباب على المرتفعات

- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة

- أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر.

- تنحسر الأمطار من بعد الظهر، ويستقر الطقس تدريجياً مع درجات حرارة دون معدلاتها

السبت:

- غائم جزئياً

- ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

- انخفاض بنسبة الرطوبة

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