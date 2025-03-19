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متعاقدو التعليم الأساسي يعلنون الإضراب!

19
MARCH
2025
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أعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، "الإضراب التحذيري في المدارس الرسمية بدءًا من صباح يوم الأربعاء حتى مساء الأحد المقبل، وذلك بناء على نتائج الاستبيان الذي دعت اليه اللجنة للتصويت نتيجة حرمانهم من الاستمرار في قبض بدل الإنتاجية في فصل الصيف التي كانت مقدرة بقيمة (375$) وتعديل أجر ساعة التعاقد وصولا إلى قيمة 13$ كما كانت في السابق. كما طالبت بوحدة التشريع اي ما يحصل عليه الأساتذة في الملاك ان يحصل عليه الأستاذ المتعاقد لجهة حصول أساتذة الملاك على بدل المثابرة في فصل الصيف".

وأشارت الى أن "نتائج الاستبيان تمثلت في النسب التالية:

• 69.9% من الآراء تطالب بتنفيذ الإضراب لمدة اسبوع مع فتح باب الحوار التفاوضي مع وزارة التربية والحكومة.

• نسبة 83.3% مستعدين للنزول والاعتصام أمام وزارة التربية.

• نسبة 99.7% غير راضين عن إلغاء الإنتاجية في فصل الصيف

• نسبة 97.4% من الاساتذة غير راضين عن قيمة اجر ساعة التعاقد 8$.

ولفتت الى أنه "تنفيذا لرغبة وقرار الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي ننفذ هذا الإضراب التحذيري افساحا في المجال التفاوضي والحوار المباشر مع وزارة التربية والحكومة لاستعادة حقوق الزملاء المتعاقدين، على ام نقييم وضع الإضراب نهاية الأسبوع وهو قابل للتمديد بناء على نتائج الاتصالات مع وزارة التربية".

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