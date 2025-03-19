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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 آذار 2025

19
MARCH
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر روسية إن تبادلاً للآراء حول الشرق الأوسط بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل إلى التفاهم على دور محوري للسعودية في حل سياسيّ للقضية الفلسطينية وعلى دور روسيّ ضامن للملف النووي الإيراني وتأكيد طابعه السلميّ واعتماد الحوار السعوديّ الإيرانيّ إطاراً لحل النزاعات السياسية في المنطقة مثل الأزمة اليمنية. وقالت المصادر إن ترامب شرح اعتبارات التصعيد الأميركي والإسرائيلي ضد اليمن وغزة، ولكن بوتين قال إن هذا التصعيد لن ينتج حلولاً واستخدم وصف ترامب للحرب الأوكرانية واعتبارها بلا أفق.

 

كواليس

تناقش جهات فرنسية أمنية مع النظام الحاكم في دمشق تشكيل قوة حدوديّة مع لبنان قوامها 1000 عنصر من عناصر الشرطة السابقة في سورية يتمّ تدريبهم وفق القواعد النظامية التقليدية للجيوش وتقوم فرنسا بتمويلهم ولا يكونون امتداداً للفصائل التي تؤمن بتكفير الشيعة وتبني على ذلك حق الدخول إلى بيوت وأرزاق سكان البلدات اللبنانية على الحدود السورية، ولكونها لا تتقاضى رواتب بل تعتاش من ما تسمّيه الغنائم فلن تتوقف عن عمليات “الغزو”. وهذا كان سبب الأحداث الأخيرة عبر محاولة السطو على حظائر الماشية في البلدات اللبنانيّة.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
حذرت جهات مطَّلعة على بعض ما يدور من مخططات لتوسيع التوترات حول لبنان وفي داخله، من الانسياق وراء الشائعات الكاذبة، المزدهرة هذه الأيام..

 

همس
أحدثت تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف صدمة وضجة في الأوساط الرسمية والسياسية، لجهة ربط الاستقرار والإعمار بمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.

 

غمز
فوجئ المواطنون بإرسال الجباة لتحصيل فواتير الكهرباء عشية عيد الفطر، وقبل أن يقبض الموظفون والمستخدمون رواتبهم، لتسديد المبالغ الطائلة..

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