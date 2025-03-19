عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 آذار 2025

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الأخبار: إختلاسات رياض سلامة

هكذا إشترى الحاكم سكوت HSBC في سويسرا

غزة 2- ترامب يقود الإبادة الجديدة



اللواء: سلام يطلق مسارات الأولويات.. وآلية التغيير الإداري غداً

قلق أممي من انعكاسات تجدد الحرب.. واتصالات التهدئة لم تطوّق اشتباكات البقاع



الديار: ضوء أخضر أميركي يُشعل غزة... فماذا عن الجبهة الشماليّة؟

توترات أمنيّة تزنّر لبنان... هل يعود اللبنانيّون الى الشارع؟

الضغوط الدوليّة تعرقل التعيينات... التضامن الحكومي يهتز؟

النهار: انحسار حذر لعاصفة الحدود الشرقية وانتشار عسكري... لودريان إلى بيروت وباريس "منشغلة" بحاكمية المركزي



البناء: الرئيسان الروسي والأميركي يضعان إطار الحل الأوكراني والتشاور حول الملفات / نتنياهو بدعم ترامب يستأنف الإبادة في غزة: 350 شهيداً من النساء والأطفال / اليمن يستهدف قاعدة نيفاتيم الجوية… والحوثي: نذهب بالتصعيد إلى أعلى مستوياته



الجمهورية: الحدود بقاعًا بين التهدئة والتصعيد

بين نارين الجيش في المواجهة



l'orient le jour: Le « nouveau Liban » face à une géopolitique maudite

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يحذّر «حماس»: الضربات على غزة «مجرّد بداية»

الأنباء الكويتية: لودريان يدخل على خط تعيين حاكم مصرف لبنان ومقاربة مختلفة لـ«الفريق الرئاسي»

ملف الحدود الشرقية يتقدّم على تحديات الوضع الجنوبي.. و«الداخلية» تثبّت مواعيد الانتخابات البلدية