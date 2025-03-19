عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 آذار 2025

الأخبار: إختلاسات رياض سلامة
هكذا إشترى الحاكم سكوت HSBC في سويسرا
غزة 2- ترامب يقود الإبادة الجديدة
اللواء: سلام يطلق مسارات الأولويات.. وآلية التغيير الإداري غداً
قلق أممي من انعكاسات تجدد الحرب.. واتصالات التهدئة لم تطوّق اشتباكات البقاع
الديار: ضوء أخضر أميركي يُشعل غزة... فماذا عن الجبهة الشماليّة؟
توترات أمنيّة تزنّر لبنان... هل يعود اللبنانيّون الى الشارع؟
الضغوط الدوليّة تعرقل التعيينات... التضامن الحكومي يهتز؟
النهار: انحسار حذر لعاصفة الحدود الشرقية وانتشار عسكري... لودريان إلى بيروت وباريس "منشغلة" بحاكمية المركزي
البناء: الرئيسان الروسي والأميركي يضعان إطار الحل الأوكراني والتشاور حول الملفات / نتنياهو بدعم ترامب يستأنف الإبادة في غزة: 350 شهيداً من النساء والأطفال / اليمن يستهدف قاعدة نيفاتيم الجوية… والحوثي: نذهب بالتصعيد إلى أعلى مستوياته
الجمهورية: الحدود بقاعًا بين التهدئة والتصعيد
بين نارين الجيش في المواجهة
l'orient le jour: Le « nouveau Liban » face à une géopolitique maudite
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يحذّر «حماس»: الضربات على غزة «مجرّد بداية»
الأنباء الكويتية: لودريان يدخل على خط تعيين حاكم مصرف لبنان ومقاربة مختلفة لـ«الفريق الرئاسي»
ملف الحدود الشرقية يتقدّم على تحديات الوضع الجنوبي.. و«الداخلية» تثبّت مواعيد الانتخابات البلدية