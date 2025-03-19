living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: سرقة مواش من قبل مسلحين من الجانب السوري الهبت المناطق الحدودية

19
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: طغت الأحداث المؤلمة في البقاع على الحدود الشمالية للبنان مع سورية على تحديات الوضع الجنوبي، رغم ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية على البلدات الحدودية وصولا إلى البقاع الغربي ومناطق أخرى.

 

ورغم الغارات الإسرائيلية التي شملت عددا من البلدات في البقاع الغربي وصولا إلى قلعة الشقيف الأثرية، فإن الاهتمام بهذه الاعتداءات تراجع إلى الصف الخلفي أمام الوضع المستجد على الحدود في البقاع الشمالي.

 

وفيما نجحت الاتصالات بين وزيري الدفاع في لبنان وسورية في الاتفاق على معالجة الموضوع، فإن الحلول تبقى مؤقتة ولن يحسم الأمر من دون إيجاد حل جذري من خلال تحديد الأسباب الحقيقية للأزمة ووضع حلول نهائية لها، خصوصا أن هناك معلومات عن تداخل السياسة والأمن مع التهريب، والاصطدام بين مهربين وخارجين عن القانون على جانبي الحدود.

 

وفي معلومات لـ«الأنباء»، ان سبب اندلاع المواجهات الأخيرة يعود الى سرقة مواش من قبل مسلحين من الجانب السوري، ما أدى الى اندلاع اشتباكات إثر قتل المسلحين مواطنين لبنانيين قرب الحظيرة التي كانت تأوي المواشي من الأغنام.

 

في المقابل، اتهمت وزارة الدفاع السورية عناصر من حزب الله بقتل وخطف ثلاثة عناصر من الجيش السوري وتصفيتهم ميدانيا يوم الأحد الماضي قبل أن يقوم الجيش اللبناني بتسليم الجثث.

 

وفي المعلومات أيضا، أن «حزب الله» لايزال حتى الساعة خارج المواجهات، خصوصا بعد دخول الجيش اللبناني بقوة لحماية السكان المدنيين من لبنانيين وسوريين في قرى لبنانية تمتد داخل الأراضي السورية.

 

وكانت المواجهات استنفرت القيادات اللبنانية على أعلى المستويات، وأعطيت التوجيهات للجيش اللبناني بالتدخل لضبط الأمن بشكل حازم.

 

وصودف ذلك مع مباشرة القائد الجديد للجيش العماد رودولف هيكل مهماته على رأس المؤسسة العسكرية، ما أضاف مهمة جديدة غير سهلة للجيش، الى الوضع المفتوح على الحدود الجنوبية في تأمين العمل على تطبيق القرار 1701، وصولا الى إزالة الذرائع الإسرائيلية وتأمين الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

 

وتحدثت المعلومات عن مساع جدية للبحث عن حلول نهائية ودائمة للأزمة الناشئة على الحدود الشرقية، وإن كان الأمر ليس سهلا مع تداخل المناطق والسكان على طرفي المعابر بين البلدين وغياب ترسيم الحدود. يضاف الى ذلك تضخم حركة النزوح من الساحل السوري الى شمال لبنان بعد الاضطرابات الأخيرة هناك.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout