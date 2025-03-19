الأنباء الكويتية: سرقة مواش من قبل مسلحين من الجانب السوري الهبت المناطق الحدودية

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الأنباء الكويتية: طغت الأحداث المؤلمة في البقاع على الحدود الشمالية للبنان مع سورية على تحديات الوضع الجنوبي، رغم ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية على البلدات الحدودية وصولا إلى البقاع الغربي ومناطق أخرى.

ورغم الغارات الإسرائيلية التي شملت عددا من البلدات في البقاع الغربي وصولا إلى قلعة الشقيف الأثرية، فإن الاهتمام بهذه الاعتداءات تراجع إلى الصف الخلفي أمام الوضع المستجد على الحدود في البقاع الشمالي.

وفيما نجحت الاتصالات بين وزيري الدفاع في لبنان وسورية في الاتفاق على معالجة الموضوع، فإن الحلول تبقى مؤقتة ولن يحسم الأمر من دون إيجاد حل جذري من خلال تحديد الأسباب الحقيقية للأزمة ووضع حلول نهائية لها، خصوصا أن هناك معلومات عن تداخل السياسة والأمن مع التهريب، والاصطدام بين مهربين وخارجين عن القانون على جانبي الحدود.

وفي معلومات لـ«الأنباء»، ان سبب اندلاع المواجهات الأخيرة يعود الى سرقة مواش من قبل مسلحين من الجانب السوري، ما أدى الى اندلاع اشتباكات إثر قتل المسلحين مواطنين لبنانيين قرب الحظيرة التي كانت تأوي المواشي من الأغنام.

في المقابل، اتهمت وزارة الدفاع السورية عناصر من حزب الله بقتل وخطف ثلاثة عناصر من الجيش السوري وتصفيتهم ميدانيا يوم الأحد الماضي قبل أن يقوم الجيش اللبناني بتسليم الجثث.

وفي المعلومات أيضا، أن «حزب الله» لايزال حتى الساعة خارج المواجهات، خصوصا بعد دخول الجيش اللبناني بقوة لحماية السكان المدنيين من لبنانيين وسوريين في قرى لبنانية تمتد داخل الأراضي السورية.

وكانت المواجهات استنفرت القيادات اللبنانية على أعلى المستويات، وأعطيت التوجيهات للجيش اللبناني بالتدخل لضبط الأمن بشكل حازم.

وصودف ذلك مع مباشرة القائد الجديد للجيش العماد رودولف هيكل مهماته على رأس المؤسسة العسكرية، ما أضاف مهمة جديدة غير سهلة للجيش، الى الوضع المفتوح على الحدود الجنوبية في تأمين العمل على تطبيق القرار 1701، وصولا الى إزالة الذرائع الإسرائيلية وتأمين الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وتحدثت المعلومات عن مساع جدية للبحث عن حلول نهائية ودائمة للأزمة الناشئة على الحدود الشرقية، وإن كان الأمر ليس سهلا مع تداخل المناطق والسكان على طرفي المعابر بين البلدين وغياب ترسيم الحدود. يضاف الى ذلك تضخم حركة النزوح من الساحل السوري الى شمال لبنان بعد الاضطرابات الأخيرة هناك.