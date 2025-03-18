عاصفة ثلجية مع انخفاض سريع في درجات الحرارة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال85 كلم /س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر، ويتحول الطقس تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة تشتد غزارتها مساء مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتلامس ليل الأربعاء/ الخميس ال 1400 بخاصة على المرتفعات الشمالية .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: ينحسر تأثير الكتل الهوائية الدافئة عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض السريع ويتحول الطقس إلى متقلب وذلك تحت تأثير منخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة تؤدي الى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تشتد غزارتها مساء غد الاربعاء، مع حدوث عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1100 متر نهار الخميس، يرافقها رياح ناشطة تصل لحدود ال 85 كلم/س شمال البلاد، ويستمر تأثيره حتى يوم الجمعة حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء ودرجات حرارة فوق معدلاتها (بحدود ال 10 درجات) ، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي والسريع وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة خصوصا في المناطق الجنوبية، مع فرص لتكون خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمال البلاد .

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال85 كلم /س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر، ويتحول الطقس تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة تشتد غزارتها مساء مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتلامس ليل الأربعاء/ الخميس ال 1400 بخاصة على المرتفعات الشمالية .

الخميس:

غائم اجمالا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح لتصل سرعتها لحدود ال 70 كلم/س ( ارتفاع الموج 3 امتار )، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية، مترافقة مع عواصف رعدية فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون في المناطق الشمالية ، وتخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات.

الجمعة:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1100 متر، تنحسر الأمطار بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء خلال الليل على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة

-الضغط الجوي: 750 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,45

-ساعة غروب الشمس: 17,48