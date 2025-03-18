living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عاصفة ثلجية مع انخفاض سريع في درجات الحرارة؟

18
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال85 كلم /س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر، ويتحول الطقس تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة تشتد غزارتها مساء مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتلامس ليل الأربعاء/ الخميس ال 1400 بخاصة على المرتفعات الشمالية .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: ينحسر تأثير الكتل الهوائية الدافئة عن  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم  الثلاثاء، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض السريع  ويتحول الطقس إلى متقلب وذلك تحت تأثير منخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة تؤدي الى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تشتد غزارتها مساء غد الاربعاء، مع حدوث عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1100 متر نهار الخميس، يرافقها رياح ناشطة تصل لحدود ال 85 كلم/س شمال البلاد، ويستمر تأثيره حتى يوم الجمعة حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:
غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء ودرجات حرارة فوق معدلاتها (بحدود ال 10 درجات) ، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي والسريع وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة خصوصا في المناطق الجنوبية، مع فرص لتكون خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمال البلاد .

الأربعاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال85 كلم /س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر، ويتحول الطقس تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة تشتد غزارتها مساء مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتلامس ليل الأربعاء/ الخميس ال 1400 بخاصة على المرتفعات الشمالية .

الخميس:
غائم اجمالا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح لتصل سرعتها لحدود ال 70 كلم/س ( ارتفاع الموج 3 امتار )، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية، مترافقة مع عواصف رعدية فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون في  المناطق الشمالية ، وتخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات.

الجمعة:
غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1100 متر، تنحسر الأمطار بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.
-الانقشاع: متوسط، يسوء خلال الليل على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين  35 و 85 %.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة
-الضغط الجوي: 750 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  5,45
-ساعة غروب الشمس:   17,48

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout