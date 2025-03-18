عقل: كتار كتار كتار كانوا على لائحة الرشاوى والنهب من "أموال المودعين"!

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل:

"‏حاكمية مصرف لبنان مش موضوع بسيط!

هيدا موضوع أساسي قانوني-تقني-مالي، ممكن يكون إيجابي وممكن يتحول لكارثي.

منذ سنة ١٩٩٣ مصرف لبنان "دكانة" بمخالفات رهيبة في ظل غياب للرقابة وتواطؤ مصرفي، سياسي إعلامي قضائي وأمني.

خدعة كبيرة، إحتيال أكبر Ponzi scheme غير مسبوق.

الحل مش بس تعيين شخص جديد،

الحل بإعادة تنظيم للعمل بمختلف جوانبه، من المجلس المركزي الى هيئة التحقيق الخاصة مروراً بالهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية... والمحاسبة على عمليات تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتهريب الودائع... يلي كلها مرقت عبر المصرف!

نحنا والقضاة الشجعان، ومجموعة من الأوادم من غير إنتماءات، كنا الوحيدين يلي واجهنا وفضحنا الإرتكابات ولاحقنا قضائياً،

بينما، للأسف، كتار كتار كتار كانوا على لائحة الرشاوى والنهب من "أموال المودعين"!"