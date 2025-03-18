منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع

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تبدأ الكتل الحارة بالانكفاء التدريجي اليوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويتقلّب معها الطقس.

ويتأثّر لبنان بمنخفض جويّ من بعد ظهر يوم الاربعاء، فيما تضعف فعاليته يوم الجمعة، ويحمل معه امطارًا ورياحًا قوية خاصة شمالا، وتكون الحرارة باردة جداً، وتتساقط الثلوج على ٨٠٠ ~ ٩٠٠ متر ليل الخميس - الجمعة، وتضعف فعالية المنخفض يوم الجمعة وينكفئ تدريجيًا مع تقدّم الايام.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٩ ساحلا وبين ١٣ و ٢١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : متقلب قليلا غائم جزئياً مع احتمال امطار رعدية جبلاً وشرقاً

- الرياح : جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٣٠ و ٩٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : متوسط الموج (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠

الاربعاء: متقلب يتحول غير مستقر بين بعد الظهر والليل تتساقط امطارًا متفرقة لتصبح شاملةً غزيرةً تترافق مع برق ورعد وتتساقط حبات البرد والثلوج ليلًا على ١٨٠٠متر يتدنى مستواها الى ١٣٠٠متر صباح الخميس والحرارة تنخفض وتتراوح ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٦ و ١٤ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية قوية خاصة شمالا بين ٣٠ و ٨٠ كم/س وتلامس ١١٠كم/س على الجبال العالية

الخميس: غير مستقر وبارد وممطر وتتساقط الثلوج نهارا على ١٠٠٠متر يتدنى مستواها ليل الخميس الجمعة الى ٨٠٠ ~ ٩٠٠ متر واقل بقليل شمالا عند ذروة الهطول والحرارة تنخفض وتتراوح ٦ و ١٢ ساحلا وبين -١ و ٦ بقاعاً وبين صفر و ٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية قوية خاصة شمالا بين ٣٠ و ٦٠ كم/س



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