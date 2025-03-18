أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 18 آذار 2025

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النهار

تبين ان القتلى السوريين الثالثة الذين سقطوا عند الحدود البقاعية هم من الشيشان وافادت معلومات ان معظم المقاتلين من الجهة السورية مع لبنان ليسوا سوريين وانما من جنسيات مختلفة حاربوا سابقا مع "داعش" وهم مستعدون لقتال "حزب الله" مجددا.

قال مسؤول أمني سابق عن اسباب إقدام أحدهم على شتم مكون لبناني من مذهب معين ثم إعتذاره عن الأمر لاحقا بأنه لا يتعلق بعوارض من الصيام، بل انه ربما واقع تحت تأثير مخدر خصوصا بعدما تم توقيفه والتحقيق معه في هذا الملف قبل نحو شهرين وتدخل قادة حزبيين لإخلائه قبل ان يفتضح أمره.

علم أنه في إطار التكليف والتعيينات التي قام بها أحد الوزراء، فإن وزيراً خدماتياً عيّن شخصاً من بلدته، ما أثار تساؤلات عن هذا التعيين.

يقول وزير سابق انه غير متفائل بالاوضاع لسنة مقبلة على الأقل اذ ان الفقر سيزداد في ظل امتناع المجتمع الدولي عن توفير الاموال للإعمار ما سيزيد من المشكلات الاجتماعية وايضا الأمنية.

يسجل في اليومين الاخيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي فائض من خطاب الكراهية الذي يغذي الخلاف السوري اللبناني عند الحدود

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الجمهورية

رأى سفير بارز أنّ ما يجري من مواجهات في منطقة حساسة، لا يُعالج بمستوى خطورة تداعياته فيما لو تفلّتت الأمور.

أكّد مطّلعون أنّ العلاقة بين حزب بارز وتيار سياسي ستستمر على القطعة حتى إشعار آخر.

عُلم أنّ أحد أقرباء شخصية قيادية رحلت أخيراً ينكبّ على إعداد كتاب حول سيرتها من المهد إلى اللحد.

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اللواء

وقع انقسام بين جهات في الخماسية الدولية، حول الشخصية الأكثر ملاءمة لتولي حاكمية المركزي في هذه المرحلة.

تبيّن لجهات معنية أن التهريب بين لبنان وسوريا، لم يتوقف، وأن العصابات تتحرك على جانبي الحدود.

صُدم الطلاب في جامعة خاصة كبرى بعد توقف المساعدات المالية أو «المنح» المموّلة من الـUsaid، في ضوء قرارات رئيس الدولة الكبرى أيضاً.

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نداء الوطن

يعمد بعض القضاة إلى تقديم "أوراق اعتمادهم" لمسؤولين في السلطة لتشملهم "نِعَم" التشكيلات القضائية، ويُلاحَظ أن قرارات وأحكاماً تصدر "غبّ الطلب" مع اقتراب هذه التشكيلات.

يبدو أنه صُرِف النظر، في الوقت الراهن، عن المقرّ الخاص لجلسات مجلس الوزراء، لعدة اعتبارات أبرزها أن المقر في منطقة المتحف غير ملائم وأن هناك أولويات تتقدّم على استحداث المقر حالياً.

يخضع ناشط لبناني يحمل الجنسية الأميركية، برز في السنتين الأخيرتين كوسيط يهتم بملفٍ معيَّن، لتحقيق في واشنطن بشأن أموال تقاضاها لم تُستَخدَم في وجهتها الحقيقية، وتقول المعلومات إن لبنانيين متورِّطون معه.

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البناء

قال مصدر يمني إن واشنطن ارتكبت حماقة كبرى بشنّ حرب على اليمن تحت سقف مرتفع يصل حد الالتزام بتأمين الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر دون دخول المساعدات إلى غزة تحت شعار إنهاء تأثير اليمن على الملاحة في البحر الأحمر. وهذا هدف عمل عليه الجيش الأميركي لأكثر من سنة دون جدوى وواشنطن لم تنتبه أن اليمن هو مَن بادر هذه المرّة لإعطاء مهلة للعودة إلى إجراءات المنع في البحر الأحمر، بينما كان التهديد اليمني بعد وقف النار بالعودة إلى الإسناد إذا عادت الحرب. وهذا يعني أن اليمن اختار الدخول مجدداً وفق حسابات وترتيبات لا شك في أن بينها احتمال الحرب الأميركية. وما لدى اليمن ليس مجرد القدرة على الصمود ومواصلة الحظر البحريّ بل مفاجآت جرى إعدادها لفرضية التصعيد الكبير.

يقول مصدر أمني إنّه لا تسجل لدى الجهات المعنية الداخلية والخارجية أي تحرّكات من طرف حزب الله توحي بنيّة التصدّي لما يشهده جنوب لبنان من اعتداءات إسرائيلية موصوفة تفوق قدرة الناس على التعايش معها ولا تجاه ما يجري في شمال شرق لبنان من اعتداءات تفوق أيضاً قدرة الناس على التقبّل، وأن خيار الحزب واضح هو أن الدولة هي الجهة المسؤولة عن إدارة المواجهات دبلوماسياً وميدانياً وأن حزب الله قام بما عليه تجاه الدولة لتقوم بذلك كما طلبت وأن تصدّي الأهالي المشروع جنوباً وشمالاً يضع الدولة أمام مسؤوليتها لاحتضان هذا الموقف وقيامها بما يلزم. وقد ظهر أن لا غنى عن التصدّي الميداني شمالاً وجنوباً حتى ولو بخلفيّة تحريك الحلول السياسية التي تبدو إذعاناً واستسلاماً بصيغتها الراهنة. وطالما أن السعي لحوار حول الاستراتيجية الدفاعية موضع إجماع فإن حزب الله ينتظر هذا الحوار وما يُقال فيه بناء على التجربة الواقعيّة لمرحلة غيابه عن المواجهة.