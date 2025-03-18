الجنوب: انتهاكات الاحتلال تتوسع

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صعّد جيش العدو من وتيرة اعتداءاته على مناطق الجنوب، منذ منتصف الليل وحتى نهار امس، حيث شن غارة قبل الظهر على سيارة في بلدة يحمر الشقيف قرب النبطية، ما ادى الى ارتقاء شهيد وسقوط 3 جرحى حسب مركز طوارئ وزارة الصحة اللبنانية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «استهداف عنصرين تابعين لحزب الله كانا يعملان كمراقبين ويديران الأنشطة الإرهابية في منطقة يحمر».

وشن العدوالاسرائيلي مساء أمس، غارة بين يحمر الشقيف و زوطر وجبل الريحان وعلى مجرى نهر الليطاني - خراج دير ميماس في الجنوب، وغارات على بلدات ميدون وزلايا ولبايا في البقاع الغربي..واستمرتحليق طيران الحربي المعادي في أجواء جنوب لبنان، على علو مرتفع بشكل مكثف.

كما أن العدو استهدف ليل امس الاول، بقصف مدفعي منزلاً جاهزاً في بلدة يارون واطراف البلدة بعدد من القذائف. ونفذت مروحيات الاباتشي عملية تمشيط واسعة لأطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل وقرب الحدود مع فلسطين المحتلة.

وافيد ايضاً ان أن مروحية اباتشي معادية استهدفت منزلاً جاهزاً على بوابة فاطمة في بلدة كفر كلا بصاروخين، كما القت مسيرة معادية أربع قنابل صوتية على بلدة كفركلا،واستهدفت مروحية أباتشي محطة محروقات كان قد تم اعادة تأهيلها بعد الحرب في محلة هورا باتجاه كفركلا طريق البلدية.

كما توغلت قوة مؤللة معادية بعد منتصف الليل، في بلدة عيتا الشعب ومحيط خلة وردة وحدب عيتا.

كما شنت الغارات الاسرائيلية على مناطق بين لبايا وزلايا في البقاع الغربي.

وفي موقف بالغ الخطورة، قال الناطق بلسان جيش الاحتلال ادرعي ان اسرائيل لن تسمح بإعادة اعمار الجنوب.