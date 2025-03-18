التوتر يلفّ الحدود

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ولف التوتر جنوب لبنان وشرقه امس، مع تجدد الغارات المعادية على بعض قرى الحدود الجنوبية والبقاع الغربي، وتجدد قصف مسلحي «هيئة تحرير الشام» على بلدة حوش السيد علي اللبنانية المتداخلة مع الاراضي السورية، وسجّل اشتباك بين مسلحي "هيئة تحرير الشام” وأهالي البلدة. وافيد ان المجموعات المسلحة السورية بعيدة أكثر من 500 متر عن البلدة ولكن ما يتم الحديث عنه من دخول إلى أراضي البلدة بجزئها اللبناني غير صحيح.

واكدت معلومات ميدانية موثوقة لـ «اللواء» أنّ بلدة الحوش مقسومة إلى جزئين، الأوّل في الداخل السوري والثاني في الداخل اللّبناني، وتدخل الحدود بينهما. وكلّ ما يُقال عن انسحاب الجيش اللّبناني ودخول الجيش السّوري هو عار عن الصحة، وهي فقط لنشر الذعر، وأكّد أهالي المنطقة أنّ الجيش لا يزال في مراكزه يرّد على أي هجوم، كما قام بشّن ضربات على آليات تابعة للجيش السّوري.

ومع بداية المساء، تم ستهداف عدد من الدبابات وآليات لهيئة تحرير الشام على الحدود مع لبنان وتم توثيق اصابتها بالصور.

ومع تصعيد القصف على الاراضي اللبنانية، اعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عصر امس،أن ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره.وقال عون: أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران.

واتصل رئيس الجمهورية بوزير الخارجية يوسف رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا، للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع.