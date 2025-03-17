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حضرت جنازة "السيّد"... والبيت الأبيض لم يقل إلى اللّقاء بل وداعًا!

17
MARCH
2025
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برر البيت الابيض في تغريدة على تويتر سبب ترحيل الطبيبة اللبنانية رشا علوية عقب عودتها من زيارة خاطفة قامت بها الى لبنان.

وتحت عنوان: "باي باي رشا"، أوضح البيت الابيض: "في الشهر الماضي، سافرت رشا علوية إلى بيروت لحضور جنازة حسن نصر الله، المسؤول عن قتل مئات الأميركيين على مدى أربعة عقود من الإرهاب. واعترفت علوية بذلك علناً أمام ضباط الجمارك وحماية الحدود، فضلاً عن دعمها لنصر الله".

وأضاف: "إن التأشيرة هي امتياز وليست حق - وتمجيد ودعم الإرهابيين الذين يقتلون الأميركيين هو سبب لرفض إصدار التأشيرة. هذا هو الأمن المنطقي".

وكشفت صحيفة "بوليتيكو" أن  السلطات الفيدرالية قامت بترحيل الطبيبة اللبنانية رشا علوية، والتي تحمل تأشيرة أميركية الأسبوع الماضي، بعد العثور على صور ومقاطع فيديو متعلقة بشخصيات بارزة في حزب الله في مجلد العناصر المحذوفة على هاتفها الخلوي.

كما أخبرت رشا علوية، وهي طبيبة متخصصة في زراعة الكلى وأستاذة في جامعة براون، موظفو الجمارك وحماية الحدود أنها أثناء زيارتها للبنان الشهر الماضي حضرت جنازة أمين عام حزب الله السابق  حسن نصر الله مشيرة إلى أنها تتبع تعاليمه “من منظور ديني” ولكن ليس سياسيا، وفقا لتقرير رسمي عن استجوابها من قبل ضابط الهجرة.

وكتب مساعد المدعي العام الأميركي مايكل سادي في دعوى قضائية يوم الاثنين: “استجوبت وكالة الجمارك وحماية الحدود الدكتورة علوية وقررت أنه لا يمكن تحديد نواياها الحقيقية في الولايات المتحدة”.

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