ندى البستاني بحثت في أوضاع القطاع التجاري في جونية وكسروان الفتوح مع رئيس جمعية التجار واعضاء الجمعية

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استقبلت النائبة ندى البستاني في مكتبها في ضهر صربا رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك الحكيّم واعضاء الجمعية، حيث جرى البحث في أوضاع القطاع التجاري في المنطقة والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى مناقشة الحلول الممكنة.

كما تم التطرق إلى مشروع توسيع الأوتوستراد، حيث أشارت البستاني إلى أن حجر الأساس لهذا المشروع وُضع خلال ولاية الرئيس ميشال عون، إلا أن التمويل توقف بسبب أحداث 17 تشرين، رغم أن كل التحضيرات باتت جاهزة للتنفيذ، وأن رئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح الشيخ جوان حبيش عمل على استكمال الاستملاكات. وأعربت عن أملها في أن يُنفَّذ المشروع في ظل العهد الجديد.

وفيما يتعلق بملف معمل الزوق الحراري، لفتت البستاني إلى أن الرئيس عون عمل سابقًا على تركيب الفلاتر خلال فترة نيابته عن كسروان الفتوح، كما أن الخطة التي تم تحديثها عام 2019 خلال توليها وزارة الطاقة، تضمنت إزالة المعمل القديم بعد بناء معمل جديد صديق للبيئة. وأكدت أن هذا القرار أُقرّ بالإجماع في مجلس الوزراء وهو بانتظار التنفيذ.

وختمت البستاني بالتأكيد على ضرورة التعاون بين نواب كسروان لتحقيق المشاريع المطلوبة، بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي لا تؤدي إلى نتائج. وأكدت أن التيار الوطني الحر لديه تجارب عديدة في هذا المجال، وهو اليوم في موقع المعارضة البنّاءة، ويمد يده للجميع من أجل تنفيذ المشاريع التي سبق وتم إطلاقها، مثل توسيع الأوتوستراد والمرفأ السياحي، مشددةً على أن كسروان الفتوح تُعدّ من أجمل الأقضية، ويجب تسليط الضوء على معالمها والعمل على تحسينها.