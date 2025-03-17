بيان صحفي حول الانتخابات البلدية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة. غانم: الانتخابات البلدية فرصة للتغيير والتنمية المستدامة إذا أحسنّا الاختيار

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في ظل التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية في أيار المقبل، أكد فادي غانم، رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ورئيس جمعية، أن هذه الانتخابات تشكل فرصة حقيقية للتغيير وتعزيز التنمية المستدامة، إذا تم اختيار المرشحين الأكفاء والقادرين على تنفيذ برامج تنموية تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار غانم إلى أن الانتخابات البلدية تعد ركيزة أساسية في تعزيز الديمقراطية المحلية، إذ تمنح المواطنين الحق في اختيار ممثليهم بشكل مباشر، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي يواجهها لبنان، والتي تتطلب تعزيز دور البلديات في إدارة الموارد وتحسين الخدمات العامة.

تحديات الانتخابات البلدية

تطرق غانم إلى التحديات التي تواجه الانتخابات المقبلة، ومن أبرزها:

1. الوضع الاقتصادي الصعب: الأزمة الاقتصادية الحادة تؤثر على قدرة المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات، خاصة لمن يقيمون خارج بلداتهم.

2. التغيرات الديموغرافية: الهجرة الداخلية والخارجية أثرت على التركيبة السكانية في العديد من المناطق، مما قد ينعكس على نسب المشاركة في الانتخابات.

ورغم هذه التحديات، شدد غانم على أن الانتخابات تظل فرصة لتجديد العمل البلدي وإعادة تقييم الأولويات المحلية بما يخدم التنمية المستدامة.

دور المجتمع المدني في إنجاح الانتخابات

وأكد غانم على الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني في ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، من خلال:

* المراقبة المستقلة: توفير فرق مراقبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

* التوعية والمشاركة: إطلاق حملات توعوية لتعزيز وعي المواطنين بأهمية الانتخابات.

* تشجيع البرامج التنموية: حث المرشحين على تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة وحماية البيئة.

التحديات البيئية ودورها في البرامج الانتخابية

وأشار غانم إلى أن القضايا البيئية يجب أن تكون محورًا أساسيًا في البرامج الانتخابية للمرشحين، مشددًا على أهمية:

* إدارة النفايات من خلال استراتيجيات مستدامة مثل الفرز من المصدر وإعادة التدوير.

* حماية الموارد المائية عبر الحد من الهدر وتعزيز تقنيات حصاد مياه الأمطار.

* مكافحة التلوث ودعم الطاقة المتجددة.

* التخطيط الحضري المستدام لتعزيز المساحات الخضراء والحد من العشوائيات.

رؤية لتحقيق التنمية المستدامة

وشدد غانم على أن أي برنامج بلدي يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يشمل:

1. تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والصرف الصحي.

2. إدارة الموارد الطبيعية بترشيد استهلاك المياه والطاقة.

3. الشفافية والحوكمة الرشيدة لضمان إدارة مالية سليمة ومشاركة المواطنين.

4. دعم الاقتصاد المحلي عبر تعزيز ريادة الأعمال والاستثمارات البيئية.

5. التخطيط الحضري الذكي باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التطوير العمراني.

فرصة حقيقية للتغيير

وأكد غانم أن الانتخابات البلدية تمثل فرصة حقيقية لتحقيق التغيير، مشددًا على ضرورة اختيار المرشحين الذين يمتلكون رؤية واضحة للتنمية المستدامة، وداعيًا المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي بمسؤولية وعدم الاستسلام لليأس، لضمان مستقبل أفضل للبنان ومجتمعاته المحلية.