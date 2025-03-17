living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ حرب حقيقية على الحدود شرق لبنان ورئيس الجمهورية يأمر بالرد... الرئيس العماد ميشال عون: الأحداث تستوجب انعقاد مجلس الدفاع

17
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من جنوب لبنان إلى شرقه وشماله، انتهاك مستمر للسيادة. ففي الجنوب تواصل إسرائيل استباحتها الحدود، براً وجواً. أما في الشمال والشرق، فالتوتر الحدودي تحول في اليومين الأخيرين إلى حرب حقيقية تُستخدم فيها المدفعية والعربات المدرعة والصواريخ المضادة للدبابات، فيما بعضُ الداخل يبرر للسلطة السورية الجديدة انتهاكها للحدود والسيادة. والخطِر أن هذه الإعتداءات، تأتي بعد المجازر التي ارتُكبت في الساحل السوري، ما يزيد من الأسئلة القلقة حول أسباب تطور الإشتباكات.

فاليوم الإثنين، تجددت الإشتباكات على الحدود مع الهرمل وتواصلت في شكل عنيف بعد الظهر، في وقت يتضح أن هناك تحريضاً إعلامياً كبيراً على الجانب اللبناني. وقد تجدد القصف المدفعي على بلدة حوش السيد علي والمشرفة فيما دارت اشتباكات بين قوات السلطة الجديدة في سوريا مع الأهالي.
في المقابل، كان لبنان الرسمي يتابع الإعتداءات مع انعقاد جلسة للحكومة برئاسة نواف سلام، أكدت بعدها إعطاء التعليمات اللازمة في التشدد بضبط الحدود". ولفت وزير الإعلام بول مرقض إلى أنه "تمّ تشكيل لجنة وزارية لاقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود ومراقبتها ومكافحة التهريب".

ومن جهته أعطى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون توجيهاته للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران، مشدداً على ان "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره". ولفت الرئيس جوزاف عون إلى انه اتصل "بوزير الخارجية يوسف رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا"، للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع".
أما التحذير الأبرز فأتى على لسان الرئيس العماد ميشال عون المبادِر إلى تحرير المناطق الشرقية في عملية "فجر الجرود". فقد أكد في بيان له الأخطار الثلاثة المتأتية من الإستباحة الإسرائيلية والإعتداءات على الحدود الشرقية والنزوح السوري، داعياً المسؤولين إلى المبادرة الفورية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة الوطن والمواطنين، وتحمّل المسؤولية التاريخية لمواجهه التحديات المصيرية المحدقة بلبنان.
وشدَّد الرئيس ميشال عون على أن كل هذه الأحداث تستوجب انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ الخطوات المناسبة لمجابهة الأخطار المهدّدة لأمن وسلامة الوطن، مشيراً إلى أن هذا واجب وليس خياراً لمن هم في موقع المسؤولية. وختم بالتأكيد: "لا يظننّ أحد من أبناء هذا الوطن، أنه سيكون بمنأى عن تداعيات هذه الأخطار، فالوطن واحد، وما يطال جنوبه او شماله أو شرقه يطاله كلّه ويطال قلبه، فلا تستخفوا ولا تستهينوا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout