السيد: "هناك نوايا سيئة لإشعال الحدود!"

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سأل اللواء النائب جميل السيد: "ماذا يجري على حدود الهرمل مع سوريا؟!"

وأجاب عبر حسابه الخاص عبر إكس أنّi ",منذ التطورات الأخيرة في دمشق إلى الإشتباكات المتكررة على تلك الحدود وآخرها أمس، إستصرخنا الدولة لإتخاذ تدابير تمنع المفاجآت الأمنية، ومن بينها إستحداث آلية إرتباط وتنسيق مع سوريا يكون لها تواجد مشترك على الأرض على طرفي الحدود في القاع والهرمل وعكار لمعالجة أي مشكلة فور بروزها، اليوم مجدداً نقول أن هنالك نوايا سيئة لإشعال الحدود وإرباك الوضع، في الوقت الذي تسرح فيه إسرائيل وتمرح في جنوب لبنان وجنوب دمشق…"

وأضاف السيد: "وأجزم أنّ حالة القلق على طرفي الحدود هناك تجبر الناس على حمل سلاحها وهذا بحدّ ذاته مصدر للحوادث، إلا إذا حصلت الطمأنة المتبادلة من الجهتين، أي أن تتولى القوى النظامية كامل المسؤولية وفقاً لآلية التنسيق المباشر فيما بينها، وهذا من أبسط الأمور وأقلّ الواجبات بين الدولتيْن…"