تحضّروا.. أمطار غزيرة وثلوج على 800 متر!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية الانخفاض بدرجات الحرارة وفرص هطول أمطار خفيفة متفرقة، يرافقها برق ورعد بخاصة في المناطق الجبلية. تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمالا، مع ظهور طبقات من الغبار، يرتفع موج البحر ويتكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة، مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تخطت معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات و يستمر تأثيرها حتى يوم الثلاثاء، حيث تنحسر تدريجيا، ويتحول الطقس إلى متقلب تحت تأثير منخفض جوي مصدره شمال تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تشتد غزارتها بدءا من بعد ظهر يوم الاربعاء مع برق ورعد وثلوج تلامس ال 1000 متر يوم الخميس ، يرافقها رياح ناشطة تصل لحدود ال 85 كلم/س شمال البلاد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار : بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ،ورياح ناشطة شمالا.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية الانخفاض بدرجات الحرارة وفرص هطول أمطار خفيفة متفرقة، يرافقها برق ورعد بخاصة في المناطق الجبلية. تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمالا، مع ظهور طبقات من الغبار، يرتفع موج البحر ويتكون الضباب على المرتفعات .

الأربعاء:

غائم مع انخفاض اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل الى حدود 85كلم /س شمال البلاد مع ارتفاع لموج البحر. تهطل الامطار بشكل متفرق ابتداء من الظهر، تشتد غزارتها مساء مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتتدنى فجر الخميس لحدود ال 1100 بخاصة على المرتفعات الشمالية، مع بقاء ظهور الضباب كثيف على المرتفعات.

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وهطول امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، مترافقة مع برق و رعد وثلوج على ارتفاع 1000 متر و مادون في المناطق الشمالية ، حيث من المتوقع ان تلامس ال 800 متر، ورياح ناشطة تشتد فجر الخميس لتصل الى 75 كلم/س، يرتفع معها موج البحر. تخف حدة الامطار ابتداء من يوم الجمعة.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 23 درجة ، في الداخل من 11 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية شرقية صباحا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 15و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,45

-ساعة غروب الشمس: 17,48