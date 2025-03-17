تطوراتٌ خطيرة على الحدود اللبنانية السورية

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نقلت قناة "العربية" عن مصدر عسكري لبناني أن وحدات الجيش اللبناني بدأت منذ الفجر بتنفيذ ضربات مدفعية وصاروخية وجوية مستهدفة مصادر القصف القادمة من الأراضي السورية.

وأضاف المصدر أن قيادة الجيش أصدرت أوامر واضحة بالرد بالمثل على أي استهداف يطال الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن الجيش يتعامل بحزم مع أي خرق أمني أو اعتداء على السيادة الوطنية.

التوتر تصاعد بعد اتهام وزارة الدفاع السورية حزب الله بخطف ثلاثة جنود سوريين وتصفيتهم داخل الأراضي اللبنانية، ما دفع دمشق إلى التهديد باتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد الحزب. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجنود الثلاثة تعرضوا لكمين من قبل حزب الله قرب سد زيتا، قبل أن يتم اقتيادهم إلى لبنان وقتلهم هناك.



في حين أصدر حزب الله امس بياناً عن العلاقات الإعلامية جاء فيه: ‏

تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله ‏بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية السورية.‏

كما تُجدّد التأكيد على ما سبق وأعلنت عنه مرارًا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية.‏



وبعد ليلة حامية عند الحدود اللبنانية السورية أمس، تجدّدت الاشتباكات صباح اليوم بوتيرة خفيفة بحسب ما >أفادت قناة الجديد، حيث استهدفت العشائر آلية تابعة للأمن العام السوري في محلة مطربا على الجانب السوري من الحدود.