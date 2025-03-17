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أسرار الصحف ليوم الأثنين 17 آذار 2025

17
MARCH
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر أمني إنه يستبعد تصعيداً على الحدود اللبنانيّة السورية رغم التوتر الذي يظهر بين فترة وأخرى ويكون سببه احتكاكات بين سكان على طرفي الحدود ينخرط فيه بعض المسلّحين في الأجهزة السورية. وقال إن حزب الله الذي يفترض أن يشكل الطرف المقابل للتصعيد ينأى بنفسه عن أي احتكاك حدوديّ ويترك المسؤولية كاملة للجيش اللبناني بما في ذلك كيفية التعامل مع العشائر المسلحة وأيّ تصعيد من الجانب السوري سيواجه الجيش اللبناني الذي يحظى بتغطية إقليمية ودولية لا يرغب الطرف السوري بالتصادم معها، مرجحاً أن يجري تعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكوميّة عبر الحدود لضمان تخفيف التوتر.

 

كواليس

أكدت مصادر أمنية خليجية لمندوبي مواقع إعلامية أميركية أن البنية العسكرية الرئيسية لليمن لم تُصَب بأضرار حقيقية نتيجة الغارات الأميركية التي يفترض أن تكون الأقوى وأن تتضمن وجبتها الأولى أقوى ما فيها، واعتبرت أن الرد اليمني السريع والواسع حقق الوصول إلى الحاملات والسفن الأميركية ولم تُعرف الأضرار التي تسبب بها، لكن المشهد يقول بأن حرب استنزاف سوف تنشأ في البحر الأحمر سرعان ما تبدو لصالح اليمن الذي يكفيه الصمود ومواصلة الاستهداف كي يربح الحرب مقابل أميركا التي لا تستطيع التحدث عن انتصار إلا أن نجحت بتأمين حرية عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وإيقاف الاعتراضات والاستهدافات اليمنية. وهذا يعني أن إعلان الحرب كان دعسة ناقصة.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تساءل مسؤول سابق عن الأسباب التي كانت تؤخر اتخاذ التدابير الجدّية التي اتخذتها الحكومة حالياً في مطار بيروت، وأعادت الهيبة والفعالية للسلطات الأمنية، وتضمنت تسهيلات جمّة للمسافرين في قاعات المغادرة والوصول!

 

غمز
كشفت الجهات المعنية مَنْ يقف وراء حملات التواصل الإجتماعي المغرضة للإيحاء بوجود تباينات بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول التعيينات الأمنية، وأكدت أن التنسيق والتفاهم كان كاملاً بين الرئيسين حيث تم إعتماد مبدأ الكفاءة ونظافة الكف!

 

همس
قاطع معظم نواب طرابلس الإجتماع المفاجئ الذي دعا إليه الرئيس نجيب ميقاتي، واعتبره بعضهم بأنه «دوبلة» على إهتمام رئيس الحكومة بمشاريع الفيحاء والشمال وفي مقدمتها إحياء المنطقة الإقتصادية وافتتاح مطار القليعات!

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