عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 آذار 2025

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الأخبار: ماذا يريد الشرع من لبنان؟

أميركا وفرنسا: تنافس على الحكم

اليمن يرد العدوان... لا تراجع



النهار: تصعيدٌ مُقلق والـ1701 في مجلس الأمن اليوم... نداء جنبلاط أمام الحشود: حافظوا على تاريخكم



الجمهورية: مجلس الوزراء لآلية التعيينات اليوم

ذكرى كمال جنبلاط: مرحلة جديدة



اللواء: إفطار وطني جامع في دار الفتوى.. وآلية التعيينات اليوم

أزعور أبرز المرشحين لحاكمية المركزي.. والتوتر الحدودي يتفاقم في الجنوب والشرق

البناء: موسكو تحكم سيطرتها على كورسك… واتهامات بين نتنياهو ورئيس الشاباك / ترامب يعلن الحرب على اليمن: غارات وضربات مكثفة حتى يفتح البحر الأحمر / اليمن يرد على العدوان باستهداف الحاملة ترومان بـ 18 صاروخاً و20 مسيّرة



الديار: جنبلاط للدروز: حافظوا على هويّتكم العربيّة

عمليّة تعيين حاكم للمصرف المركزي عل نارٍ حامية

حزب الله يجزم: لبنان لن يُطبّع مع «إسرائيل» لا الآن ولا في المستقبل

l'orient le jour: Grave escalade à la frontière libano-syrienne, Damas pointe le Hezbollah du doigt

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: أميركا تشن ضربتين جويتين على الحديدة في اليمن



الأنباء الكويتية: إسرائيل ترفع وتيرة غاراتها وتوسّع المنطقة العازلة

ملفات ضاغطة على الحكومة.. وجنبلاط يختتم تقاليد ذكرى والده: «العدالة تحققت ولو بعد حين»