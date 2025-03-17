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عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 آذار 2025

17
MARCH
2025
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الأخبار: ماذا يريد الشرع من لبنان؟
أميركا وفرنسا: تنافس على الحكم
اليمن يرد العدوان... لا تراجع

 

 

 


النهار: تصعيدٌ مُقلق والـ1701 في مجلس الأمن اليوم... نداء جنبلاط أمام الحشود: حافظوا على تاريخكم

 

 

 


الجمهورية: مجلس الوزراء لآلية التعيينات اليوم
ذكرى كمال جنبلاط: مرحلة جديدة

 

 

 


اللواء: إفطار وطني جامع في دار الفتوى.. وآلية التعيينات اليوم
أزعور أبرز المرشحين لحاكمية المركزي.. والتوتر الحدودي يتفاقم في الجنوب والشرق

 

 

 

 

البناء: موسكو تحكم سيطرتها على كورسك… واتهامات بين نتنياهو ورئيس الشاباك / ترامب يعلن الحرب على اليمن: غارات وضربات مكثفة حتى يفتح البحر الأحمر / اليمن يرد على العدوان باستهداف الحاملة ترومان بـ 18 صاروخاً و20 مسيّرة

 

 

 


الديار: جنبلاط للدروز: حافظوا على هويّتكم العربيّة
عمليّة تعيين حاكم للمصرف المركزي عل نارٍ حامية
حزب الله يجزم: لبنان لن يُطبّع مع «إسرائيل» لا الآن ولا في المستقبل

 

 

 

l'orient le jour: Grave escalade à la frontière libano-syrienne, Damas pointe le Hezbollah du doigt

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: أميركا تشن ضربتين جويتين على الحديدة في اليمن

 

 


الأنباء الكويتية: إسرائيل ترفع وتيرة غاراتها وتوسّع المنطقة العازلة
ملفات ضاغطة على الحكومة.. وجنبلاط يختتم تقاليد ذكرى والده: «العدالة تحققت ولو بعد حين»

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