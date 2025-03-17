عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 آذار 2025

الأخبار: ماذا يريد الشرع من لبنان؟
أميركا وفرنسا: تنافس على الحكم
اليمن يرد العدوان... لا تراجع
النهار: تصعيدٌ مُقلق والـ1701 في مجلس الأمن اليوم... نداء جنبلاط أمام الحشود: حافظوا على تاريخكم
الجمهورية: مجلس الوزراء لآلية التعيينات اليوم
ذكرى كمال جنبلاط: مرحلة جديدة
اللواء: إفطار وطني جامع في دار الفتوى.. وآلية التعيينات اليوم
أزعور أبرز المرشحين لحاكمية المركزي.. والتوتر الحدودي يتفاقم في الجنوب والشرق
البناء: موسكو تحكم سيطرتها على كورسك… واتهامات بين نتنياهو ورئيس الشاباك / ترامب يعلن الحرب على اليمن: غارات وضربات مكثفة حتى يفتح البحر الأحمر / اليمن يرد على العدوان باستهداف الحاملة ترومان بـ 18 صاروخاً و20 مسيّرة
الديار: جنبلاط للدروز: حافظوا على هويّتكم العربيّة
عمليّة تعيين حاكم للمصرف المركزي عل نارٍ حامية
حزب الله يجزم: لبنان لن يُطبّع مع «إسرائيل» لا الآن ولا في المستقبل
l'orient le jour: Grave escalade à la frontière libano-syrienne, Damas pointe le Hezbollah du doigt
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: أميركا تشن ضربتين جويتين على الحديدة في اليمن
الأنباء الكويتية: إسرائيل ترفع وتيرة غاراتها وتوسّع المنطقة العازلة
ملفات ضاغطة على الحكومة.. وجنبلاط يختتم تقاليد ذكرى والده: «العدالة تحققت ولو بعد حين»