المجموعات المسلحة السورية قد تحاول التقدم باتجاه الحدود مع لبنان وإشغال حزب الله والعشائر

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الأنباء الكويتية: شهدت الحدود اللبنانية – السورية اشتباكات بين مجموعات من الفصائل المسلحة التابعة للنظام السوري وبين بعض العشائر البقاعية، حيث تعرّض بعض قرى البقاع الحدودية الى إطلاق قذائف مصدرها داخل الحدود السورية أصابت منازل مأهولة بالسكان، ما أدى الى سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى.

الظروف والأسباب الغامضة التي أحاطت بالحادثة التي أشعلت الاشتباكات مجدداً، واتهام النظام السوري حزب الله بالمسؤولية عن قتل عناصر سورية وتصريحات وزارة الدفاع السورية، يؤشر الى أمرٍ ما يُدبَّر للبنان، ومخطط يجري تنفيذه في إطار المشروع الأميركي – الإسرائيلي الذي يحضر للمنطقة وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء»، موضحة أن «إسرائيل» تقف خلف هذه الأحداث للعبث بالأمن الداخلي اللبناني وتشديد الحصار على حزب الله في لبنان وتهجير أهالي القرى الحدودية الشرقية مع سورية كما تقوم بالعبث بالجغرافيا السورية عبر إيقاع الشرخ بين أبناء الطائفة الدرزية في سورية.

وكذلك الأمر مع المكوّن الكردي وهي المستفيد الأول مما حصل من مجازر في الساحل السوري وذلك ضمن مخطط ما يُسمّيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو الشرق الأوسط الجديد». وتضيف المصادر أن «»إسرائيل» تستغل الظروف والوقائع الجديدة في المنطقة أمنياً وعسكرياً وسياسياً وذلك بعد الحروب الأخيرة وتعتبر أنها أمام تقاطع فرص ثمينة للانقضاض على لبنان وسورية وغزة بشكل تام لا سيما في ظل وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض».



ولا يستبعد خبراء عسكريّون أن تحاول المجموعات المسلحة السورية التقدم باتجاه الحدود مع لبنان وإشغال حزب الله والعشائر وبيئة المقاومة بمواجهات عسكرية لتسهيل عمل عسكري إسرائيلي ما داخل مناطق معينة في البقاع تعتبر الخاصرة الرخوة للبنان، وذلك بهدف ضرب أهداف لحزب الله في البقاع وتشديد الحصار عليه من الجهة السورية.

ويشير الخبراء لـ»البناء» الى أن المجموعات المسلحة تحاول إيجاد ذريعة لتنفيذ مخطط ما بالتنسيق مع جهات إقليمية ودولية لخدمة الأهداف العسكرية والسياسية الإسرائيلية.



وفي التفاصيل أفيد أن 4 مسلحين من ما يسمى هيئة تحرير الشام حاولوا دخول الأرضي اللبنانية في القصر ما أدى الى مقتل شخصين واصابة آخرين بعد التصدي لهم من قبل مجموعة من مسلحي العشائر، وقد نقلوا الى أحد المستشفيات في المنطقة. ولاحقاً سلم الصليب الأحمر الدولي جثث القتلى الى المسلحين عند معبر جوسيه الحدودي.