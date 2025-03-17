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الأنباء الكويتية: إسرائيل لن تتردد في توسيع رقعة الأعمال الحربية والاعتداءات في الجنوب

17
MARCH
2025
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الأنباء الكويتية: قالت مصادر نيابية بارزة لـ«الأنباء»: «النقاش حول بسط سلطة الدولة يتم في ظل أجواء إيجابية، لكن الخلاف والخشية بين المساحة الزمنية الواسعة التي يتطلبها تحقيق الخطوات المطلوبة نحو معالجة موضوع السلاح (الخاص بحزب الله والمخيمات الفلسطينية)، وبين الهامش الضيق الذي يفرضه الخارج والتصعيد الإسرائيلي على الحكومة لتحقيق الضمانات المطلوبة».

 

وتضيف المصادر: «هناك تهديدات جدية تصل إلى المراجع اللبنانية بأن إسرائيل لن تتردد في توسيع رقعة الأعمال الحربية والاعتداءات في الجنوب، من حيث العنف والمساحة الجغرافية. وبدا واضحا خلال الأيام الماضية زيادة الغارات والاستهدافات تحت عناوين مختلفة، فيما لا يغيب الطيران الذي يغطي الأجواء اللبنانية ليلا ونهارا».

 

وتوقعت المصادر «ان تشهد الأسابيع المقبلة مزيدا من الضغوط عبر لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار التي ستكثف نشاطها بعد عودة رئيسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وتحريك عمل اللجان التي تم تشكيلها مع الحرص على الجانب العسكري حصرا».

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