الشرق الأوسط السعودية: ضبط 7 ملايين قرص في شاحنة انطلقت من سوريا

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الشرق الأوسط السعودية: بغداد : فاضل النشمي الرياض -

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب، أمس، أنه بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في جمهورية العراق، أحبطت وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب (7.000.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة مخبأة في شحنة بضائع ألعاب أطفال وطاولات كوي ملابس.

وفي بغداد، قال متحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات «تلقَّت معلومات مهمة جداً» من السعودية أدت إلى «عملية نوعية اتسمت بالدقة في الأداء (...) وقد اشتركت في العملية مديريتا مكافحة المخدرات في (محافظتي) أربيل والسليمانية (كردستان)»، مشيراً إلى أنه تم ضبط شاحنة قادمة من سوريا باتجاه العراق، مروراً بتركيا.