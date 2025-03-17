غارات إسرائيلية: عودة الجنوبيين ممنوعة

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الأخبار: في تأكيد من العدو على منع عودة أهالي القرى الحدودية التي دمّرها العدوان، أغارت مروحيتا «أباتشي» ليل أمس على محطة وقود وفرن ودكانة توزّعت بين بوابة فاطمة والساحة في بلدة كفركلا، واستهدفت في بلدة يارون بيوتاً جاهزة تُستخدم كمحال لبيع الحاجات ومكاتب لتسهيل خدمات الأهالي.

التصعيد الإسرائيلي جاء بعد تنشيط ورش العودة في غالبية البلدات الجنوبية في مقابل تردّد الكثير من المستوطنين في العودة إلى مستوطنات الشمال.

فمن الطيبة إلى كفركلا ورب ثلاثين ومركبا وحولا حتى عيترون وعيتا الشعب ورامية والبستان والناقورة، تنشط أعمال حراثة الحقول وإصلاح الأراضي الزراعية.

وفي انتظار إعادة الإعمار، لجأ البعض إلى استقدام بيوت جاهزة لاستخدامها كمنازل للمنامة أو كمحالّ.



واستشهد خمسة مواطنين يومي السبت والأحد في غارات متنقّلة، في عيناثا وميس الجبل وعيتا الشعب وياطر وكفركلا.